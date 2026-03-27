Экс-легионер «Химок» — о РПЛ: восемь клубов борются за титул, а остальные пытаются выжить

Бывший испанский легионер «Химок» Алекс Корредера охарактеризовал чемпионат России по футболу. Он заявил, что в Мир Российской Премьер-Лиги есть чёткое разделение на клубы, борющиеся за титул, и команды, пытающиеся выжить.

«На вершине РПЛ много южноамериканских игроков. В РПЛ существует чёткое разделение: восемь лучших клубов борются за чемпионство, а остальные просто пытаются выжить.

РПЛ — это очень физический и атакующий чемпионат, где тактика практически отсутствует. Мне было сложно адаптироваться к такому темпу постоянных единоборств, будучи игроком, который предпочитает контролировать игру», — приводит слова Алекса Корредеры AS.