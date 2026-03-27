Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Экс-легионер «Химок» — о РПЛ: восемь клубов борются за титул, а остальные пытаются выжить

Экс-легионер «Химок» — о РПЛ: восемь клубов борются за титул, а остальные пытаются выжить
Бывший испанский легионер «Химок» Алекс Корредера охарактеризовал чемпионат России по футболу. Он заявил, что в Мир Российской Премьер-Лиги есть чёткое разделение на клубы, борющиеся за титул, и команды, пытающиеся выжить.

«На вершине РПЛ много южноамериканских игроков. В РПЛ существует чёткое разделение: восемь лучших клубов борются за чемпионство, а остальные просто пытаются выжить.

РПЛ — это очень физический и атакующий чемпионат, где тактика практически отсутствует. Мне было сложно адаптироваться к такому темпу постоянных единоборств, будучи игроком, который предпочитает контролировать игру», — приводит слова Алекса Корредеры AS.

Материалы по теме
«Они страдают!» Абаскаль раскритиковал отстранение России от международных турниров
