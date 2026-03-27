Стал известен лидер РПЛ по ожидаемым голам за 22 тура

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги объявила рейтинг лучших команд чемпионата по ожидаемым голам (xG). Лидером этого рейтинга стал «Краснодар». Показатель ожидаемых голов «быков» — 45,27. При этом на счету команды Мурада Мусаева числится 47 забитых мячей.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 49 очков после 22 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 48 очков после 22 встреч. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 44 очками.

Последнее место в турнирной таблице РПЛ занимает «Сочи» (9). На 15-й строчке располагается «Оренбург» (18).