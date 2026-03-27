Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фоден готов покинуть «Ман Сити» в ближайшие месяцы — Football Insider

Комментарии

Атакующий полузащитник Филип Фоден готов уйти из «Манчестер Сити» в ближайшие месяцы, если не разрешится ситуация с его контрактом, заканчивающимся летом 2027 года. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, 25-летний хавбек недоволен количеством игрового времени в стане «горожан». Фоден готов покинуть Англию, если в ближайшие месяцы не придёт к соглашению с клубом. Подчёркивается, что в «Манчестер Сити» не хотели бы ухода футболиста.

В нынешнем сезоне Фоден принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Материалы по теме
«Ман Сити» намерен продлить контракт с Фоденом на фоне нестабильной формы — The Athletic

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android