Андрей Шевченко прокомментировал вылет Украины из плей-офф отбора на ЧМ-2026

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко высказался после поражения национальной команды от Швеции в матче 1/2 финала раунда плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026.

«Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку сборной Украины. Мы недовольны результатом, ведь задача на цикл не выполнена. Сейчас сборной нужно достойно сыграть второй матч, показать характер и силу духа. После матча с Албанией мы проведём полный анализ отборочного цикла, поговорим с главным тренером и примем решение в пользу будущего национальной команды», — приводит слова Шевченко пресс-служба УАФ.

Сборная Швеции прошла в финальный раунд плей-офф, где встретится с командой Польши.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).