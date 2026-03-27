Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Атлетико» провёл переговоры с Диего Симеоне о продлении контракта — AS

Мадридский «Атлетико» провёл переговоры с главным тренером команды Диего Симеоне о продлении контракта, сообщает AS.

Симеоне и руководство «Атлетико» подтвердили готовность заключить новое соглашение сроком на один год после окончания нынешнего сезона.

Ранее сообщалось об интересе к специалисту со стороны миланского «Интера», на фоне ухудшения взаимоотношений между Симеоне и спортивным директором «Атлетико» Матеу Алемани после зимнего трансферного окна.

Симеоне возглавляет мадридский клуб с декабря 2011 года. Под его руководством «матрасники» дважды становились чемпионами Испании и выигрывали Лигу Европы.

Материалы по теме
«Результаты говорят сами за себя». Симеоне — о «Реале» и Арбелоа
