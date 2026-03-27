«Атлетико» провёл переговоры с Диего Симеоне о продлении контракта — AS

Мадридский «Атлетико» провёл переговоры с главным тренером команды Диего Симеоне о продлении контракта, сообщает AS.

Симеоне и руководство «Атлетико» подтвердили готовность заключить новое соглашение сроком на один год после окончания нынешнего сезона.

Ранее сообщалось об интересе к специалисту со стороны миланского «Интера», на фоне ухудшения взаимоотношений между Симеоне и спортивным директором «Атлетико» Матеу Алемани после зимнего трансферного окна.

Симеоне возглавляет мадридский клуб с декабря 2011 года. Под его руководством «матрасники» дважды становились чемпионами Испании и выигрывали Лигу Европы.