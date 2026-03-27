Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» интересен Страхиня Павлович, «Милан» не продаст игрока дешевле € 40 млн — CdS

Комментарии

«Челси» проявляет интерес к центральному защитнику «Милана» Страхине Павловичу. Лондонский клуб связался с представителями 24-летнего футболиста. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, для осуществления сделки потребуется предложение в размере не менее € 40 млн, поскольку «Милан» рассматривает Павловича в качестве ключевого игрока команды.

В нынешнем сезоне сербский защитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android