Сборная России показала капитанскую повязку на матч с Никарагуа

Пресс-служба сборной России в телеграм-канале представила капитанскую повязку на товарищеский матч с Никарагуа, который состоится сегодня, 27 марта.

Фото: Российский футбольный союз

Подчёркивается, что капитанская повязка посвящена Году единства народов России.

Матч сборной России с Никарагуа пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

На товарищеском матче между сборными России и Никарагуа будет работать судейская бригада из Узбекистана, которую возглавит Абдурашид Худойберганов.

