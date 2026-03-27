Тони Кроос назвал лидера мадридского «Реала» в нынешнем сезоне

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос назвал лидера в составе «сливочных» в нынешнем сезоне.

«Федерико Вальверде взвалил на свои плечи всю команду. Надеюсь, это продлится долго, потому что у меня с ним очень хорошие отношения, это мой друг», — приводит слова Крооса Marca.

В нынешнем сезоне Вальверде провёл за клуб 42 матча во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отметился 12 результативными передачами.

В матче предыдущего тура чемпионата Испании футболист получил красную карточку на 77-й минуте за наступ на ногу игроку мадридского «Атлетико» Алексу Баэне.

После 29 матчей в испанской Ла Лиге «Реал» набрал 69 очков и располагается на второй строчке турнирной таблицы, отставая от «Барселоны» на четыре очка.