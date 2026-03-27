«Зенит» продлил контракт с Вадимом Шиловым, повредившим крестообразную связку

«Зенит» в телеграм-канале объявил о продлении трудового соглашения с нападающим Вадимом Шиловым до конца сезона-2030/2031.

«Поздравляем Вадима Шилова с новым соглашением, желаем скорейшего возвращения на поле и новых побед вместе с «Зенитом»!» — написано в сообщении санкт-петербургского клуба.

Сине-бело-голубые сообщили, что 18-летний нападающий получил травму крестообразной связки на тренировочном занятии 21 ноября.

В нынешнем сезоне Шилов принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

