Экс-игрок «Спартака» предположил, сколько голов забьёт сборная России в матче с Никарагуа

Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Ари предположил сколько голов забьёт сборная России в товарищеском матче с командой Никарагуа.

«Думаю, что сборная России забьёт четыре гола. Мне говорят, что у Никарагуа слабая команда. Так что считаю, чем больше будет голов, тем лучше. В Краснодаре ждали сборную, ждут яркий матч. Главное, чтобы команда играла хорошо и показала красивый футбол», — сказал Ари в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 27 марта, сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», а 31 марта российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра в Краснодаре запланирована на 19:30 мск, а в Санкт-Петербурге – на 20:00 мск.