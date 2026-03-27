Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Transfermarkt: состав «ПСЖ» стоит в три раза дороже, чем у «Монако» со второго места

Портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов, выступающих в клубах французской Лиги 1. По итогам обновления, самый дорогой состав оказался у «ПСЖ» — € 1,22 млрд. На второй строчке расположился «Монако», стоимость игроков которого оценивается в € 392 млн. Замыкает тройку лидеров «Марсель» — € 386 млн.

Топ-5 самых дорогих составов клубов Лиги 1 по версии Transfermarkt:

  1. «ПСЖ» — € 1,22 млрд.
  2. «Монако» — € 392 млн.
  3. «Марсель» — € 386 млн.
  4. «Страсбург» — € 362 млн.
  5. «Лион» — € 283 млн.

По сравнению с предыдущим обновлением рыночная стоимость состава «ПСЖ» увеличилась на 1,6%.

Материалы по теме
Transfermarkt обновил стоимость Матвея Сафонова. Россиянин подорожал на € 7 млн

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android