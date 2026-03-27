Transfermarkt: состав «ПСЖ» стоит в три раза дороже, чем у «Монако» со второго места

Портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов, выступающих в клубах французской Лиги 1. По итогам обновления, самый дорогой состав оказался у «ПСЖ» — € 1,22 млрд. На второй строчке расположился «Монако», стоимость игроков которого оценивается в € 392 млн. Замыкает тройку лидеров «Марсель» — € 386 млн.

Топ-5 самых дорогих составов клубов Лиги 1 по версии Transfermarkt:

«ПСЖ» — € 1,22 млрд. «Монако» — € 392 млн. «Марсель» — € 386 млн. «Страсбург» — € 362 млн. «Лион» — € 283 млн.

По сравнению с предыдущим обновлением рыночная стоимость состава «ПСЖ» увеличилась на 1,6%.

