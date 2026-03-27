Отец Боселли: Хуан счастлив в «Краснодаре». Не сомневаюсь, он продолжит расти

Пабло Боселли, отец футболиста «Краснодара» Хуана Боселли, высказался об адаптации своего сына в южном клубе.

«Хуан очень счастлив в «Краснодаре». Он говорит мне, что это невероятная команда с топ-структурой, а город прекрасен. Люди приняли его очень хорошо, на спортивном уровне он адаптируется к тому, что нужно команде, и уже внёс вклад. Хуан растёт, не сомневаюсь, что он продолжит расти. Все в «Краснодаре» очень рады, что Хуан с ними», — сказал Пабло Боселли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Пресс-служба действующих чемпионов России объявила о переходе игрока из «Пари НН» 11 февраля.