Сборная России U21 обыграла команду Узбекистана U21 в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались молодёжные сборные России и Узбекистана. Игра проходила на стадионе «Беллис Делюкс (Серик, Турция). Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты молодёжной сборной России.

Первый мяч во встрече забил полузащитник российской команды Андрей Ивлев на первой минуте. На 44-й минуте молодёжная сборная Узбекистана сравняла счёт в матче. На 61-й минуте полузащитник Глеб Пополитов забил второй мяч в ворота Узбекистана, установив окончательный счёт в матче — 2:1.

В понедельник, 30 марта, подопечным Ивана Шабарова предстоит встретиться со сборной Иордании U23. Игра состоится на стадионе «Ататюрк Сиде» (Манавгат, Турция).

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.