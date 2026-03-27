Россия U21 — Узбекистан U21, результат матча 27 марта 2026, счет 2:1, товарищеский матч

Сборная России U21 обыграла команду Узбекистана U21 в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч, в котором встречались молодёжные сборные России и Узбекистана. Игра проходила на стадионе «Беллис Делюкс (Серик, Турция). Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты молодёжной сборной России.

Товарищеские матчи U21 — 2026
27 марта 2026, пятница. 16:30 МСК
Россия U21
Окончен
2 : 1
Узбекистан U21
1:0 Ивлев – 1'     1:1     2:1 Пополитов – 61'    

Первый мяч во встрече забил полузащитник российской команды Андрей Ивлев на первой минуте. На 44-й минуте молодёжная сборная Узбекистана сравняла счёт в матче. На 61-й минуте полузащитник Глеб Пополитов забил второй мяч в ворота Узбекистана, установив окончательный счёт в матче — 2:1.

В понедельник, 30 марта, подопечным Ивана Шабарова предстоит встретиться со сборной Иордании U23. Игра состоится на стадионе «Ататюрк Сиде» (Манавгат, Турция).

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Материалы по теме
Молодёжная сборная России объявила состав на матчи с Узбекистаном и Иорданией
