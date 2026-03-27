«Эта стена причинила мне так много вреда». Холанд — о Нойере, празднующем 40-летие

Пресс-служба «Баварии» на странице в социальной сети X опубликовала ответ нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда на вопрос, о чём он думает в первую очередь, когда слышит имя вратаря мюнхенского клуба Мануэля Нойера. В пятницу, 27 марта, Нойер отмечает 40-летие.

«Он — стена, которая причинила мне так много вреда и отразила столько моих ударов, когда мы часто играли друг с другом. Это точно один из лучших вратарей, когда-либо игравших в футбол!» — написал Холанд.

Нойер выступает за мюнхенский клуб с 2011 года. За это время голкипер провёл 590 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 486 мячей и 275 раз сыграл «на ноль». В Германии Холанд играл за дортмундскую «Боруссию» с 2020 по 2022 год.

