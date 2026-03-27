Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» прокомментировали продление контракта с Вадимом Шиловым

Комментарии

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о новом соглашении 18-летнего нападающего Вадима Шилова.

— Константин Георгиевич, сегодня «Зенит» продлил контракт с Вадимом Шиловым. Во-первых, поздравляем. А во-вторых, расскажите, как проходили переговоры. Что стало ключевым моментом, позволившим сторонам достичь соглашения?
— Поздравлять нужно не меня, а всех людей, которые причастны к воспитанию Вадима Шилова — в том числе, тренеров нашей академии. Сегодня этот футболист заключает свой первый контракт, являясь игроком основного состава. Это большой шаг для него. Мне импонировало в наших переговорах со стороной игрока, что его представители сосредоточены на развитии этого футболиста. Мы быстро нашли точки соприкосновения, никаких вопросов по контракту у нас не возникло. Видим, что сторона игрока хочет, чтобы он рос и развивался как футболист, как спортсмен именно в нашей команде. Мы все в этом заинтересованы, как и сам Вадим.

— Оцените прогресс Вадима в основной команде. В прошлом сезоне он играл в трёх турнирах — и за молодёжную, и за вторую команду, и за основной состав.
— Прогресс очевиден — не только для меня, но и для специалистов и болельщиков. Когда в прошлом году Вадик выходил на футбольное поле, он совершал результативные действия. Мы с нетерпением ждём, когда он восстановится после травмы и снова присоединится к нам, чтобы показывать такой же яркий футбол, но уже на улучшенных условиях и с новым контрактом, — приводит слова Зырянова пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android