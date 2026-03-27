«Интер Майами» назвал трибуну на новом стадионе в честь Месси

Клуб МЛС «Интер Майами» объявил, что восточная трибуна на новом стадионе команды будет названа в честь нападающего Лионеля Месси.

Это будет первый случай в мировом футболе, когда действующий игрок будет выступать на стадионе с трибуной, названной в его честь. Открытие новой арены «Интер Майами» запланировано на 4 апреля.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года. С ним «Интер Майами» выиграл свои первые четыре титула: Кубок МЛС в прошлом сезоне, регулярный чемпионат в 2024 году, Восточную конференцию чемпионата МЛС в 2025 году и Кубок лиг в 2023 году.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять голов.