Гол Шомуродова помог сборной Узбекистана обыграть Габон в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч между сборными Узбекистана и Габона. Игра проходила на стадионе «Миллий» в Ташкенте. Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу узбекистанской национальной команды.
27 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
0:1 Аверлан – 6' 1:1 Шомуродов – 14' 2:1 Jakhongir O'rozov – 59' 3:1
В начале матча счёт открыл полузащитник сборной Габона Тедди Аверлан. На 14-й минуте равновесие восстановил бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. На 59-й минуте защитник Джахангир Уразов вывел Узбекистан вперёд. На 90+4-й минуте хозяева укрепили своё преимущество.
Грядущим летом сборная Узбекистана сыграет на чемпионате мира, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Узбекистанская национальная команда впервые в своей истории примет участие в мировом первенстве.
- 27 марта 2026
-
19:39
-
19:29
-
19:16
-
19:14
-
19:02
-
19:02
-
18:55
-
18:48
-
18:33
-
18:32
-
18:28
-
18:19
-
18:10
-
18:06
-
18:02
-
17:42
-
17:33
-
17:31
-
17:26
-
17:20
-
17:15
-
17:10
-
17:05
-
16:57
-
16:48
-
16:47
-
16:36
-
16:34
-
16:30
-
16:19
-
16:02
-
15:52
-
15:34
-
15:28
-
15:15