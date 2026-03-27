Гол Шомуродова помог сборной Узбекистана обыграть Габон в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными Узбекистана и Габона. Игра проходила на стадионе «Миллий» в Ташкенте. Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу узбекистанской национальной команды.

В начале матча счёт открыл полузащитник сборной Габона Тедди Аверлан. На 14-й минуте равновесие восстановил бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. На 59-й минуте защитник Джахангир Уразов вывел Узбекистан вперёд. На 90+4-й минуте хозяева укрепили своё преимущество.

Грядущим летом сборная Узбекистана сыграет на чемпионате мира, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Узбекистанская национальная команда впервые в своей истории примет участие в мировом первенстве.

