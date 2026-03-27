«Мне без разницы, с кем играть». Агкацев — о выступлении в составе сборной России

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о своём желании выступать за сборную России.

«Вообще не обращаю внимания, с кем играю. Для меня выступать за сборную России — честь. Поэтому я всегда приезжаю в национальную команду с огромным желанием и полной самоотдачей.

Конечно, прогресс был бы быстрее, если бы мы играли с топовыми сборными, но таковы реалии. Повторюсь, мне без разницы, с кем играть — на каждый матч выхожу на 150%», — сказал Агкацев в эфире «Матч Премьер».

Сегодня, 27 марта, сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», а 31 марта российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра в Краснодаре запланирована на 19:30 мск, а в Санкт-Петербурге – на 20:00 мск.