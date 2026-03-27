«Мы — чемпионы Африки». Тренер Сенегала — о решении присудить Марокко победу в финале КАН

Главный тренер Сенегала Пап Тиав высказался о решении присудить сборной Марокко победу в финале Кубка африканских наций.

«Думал, что не буду отвечать на этот вопрос, потому что сосредоточен на своей работе. Самое важное — не отвлекаться. Знаем, что мы — чемпионы Африки. Будем продолжать работать, чтобы выиграть другие трофеи. Нам ясно, что соревнования и трофеи выигрываются на поле. Это уже сделано, мы — чемпионы Африки», — приводит слова Тиава RMC Sport.

Ранее стало известно, что Конфедерация африканского футбола удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале Кубка Африки со счётом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 90+8-й минуте.