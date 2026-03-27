В «Зените» объяснили, чем 18-летний Шилов выделяется на фоне других молодых футболистов

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов ответил на вопрос об отличительных качествах 18-летнего нападающего Вадима Шилова, а также рассказал о восстановлении форварда после травмы крестообразной связки. В пятницу, 27 марта, клуб объявил о продлении соглашения с Шиловым до конца сезона-2030/2031.

— Что выделяет его среди других молодых игроков?

— Думаю, это спокойствие, которое несвойственно молодым футболистам, и смелость — он не боится никого и идёт напролом.

— Как проходит восстановление Вадима? Когда мы сможем увидеть его на поле?

— Восстановление идёт по плану. Думаю, что к началу следующего сезона он будет тренироваться с основной командой и играть, — приводит слова Зырянова пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Сине-бело-голубые сообщили, что 18-летний нападающий получил травму крестообразной связки на тренировочном занятии 21 ноября.

