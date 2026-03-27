«Важно не ударить в грязь лицом». Сафонов — перед матчем Россия — Никарагуа

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов высказался перед товарищеским матчем национальной команды со сборной Никарагуа.

«В принципе, я понимаю, что это одно из знаковых событий, моё возвращение в Краснодар. Для меня вообще эти дни наполнены ностальгией, очень приятно сюда вернуться, приятно увидеть родные стены.

Для меня любая игра в сборной — это очень важная игра, тем более нахожусь дома. Для меня важно не ударить в грязь лицом и максимально отработать те моменты, которые буду должен отработать.

Не устану повторять, что у нас особенная ситуация. Никто не знает, кто будет играть следующий матч. Моя задача продолжать работать, выполнять установку тренера и свои цели, которые поставлены», — сказал Сафонов в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 27 марта, сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», а 31 марта российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра в Краснодаре запланирована на 19:30 мск, а в Санкт-Петербурге – на 20:00 мск.