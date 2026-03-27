Нидерланды — Норвегия: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 22:45

Сегодня, 27 марта, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Нидерландов и Норвегии. Игра пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. В качестве главного арбитра встречи выступит Лоуренс Виссер из Бельгии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нидерланды и Норвегия примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Нидерландская национальная команда сыграет в группе F с Японией, Тунисом и победителем пути B европейской квалификации. Сборная Норвегии встретится с Францией, Сенегалом и победителем пути 2 в межконтинентальных стыковых матчах в квартете I.

