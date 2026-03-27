Россия — Никарагуа: Садулаев открыл счёт на третьей минуте
В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными России и Никарагуа. Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Абдурашид Худойберганов из Узбекистана. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу сборной России. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
2-й тайм
2 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3' 1:1 Асеведо – 16' 2:1 Тюкавин – 45+3'
Удаления: нет / Рейес – 47'
На третьей минуте нападающий Лечи Садулаев открыл счёт.
Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.
Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.
