Испания — Сербия: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 27 марта, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Испании и Сербии. Игра пройдёт на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра выступит Луиш Годинью (Португалия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Испании примет участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира Испания стала победителем группы Е, набрав 16 очков. Национальная команда Сербии заняла третье место в группе К (13 очков) и завершила своё участие в турнире.