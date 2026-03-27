«Пока писал, уже забили». Дивеев выложил пост, посвящённый голу в игре Россия — Никарагуа

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев опубликовал пост, посвящённый первому голу сборной России в матче с командой Никарагуа. На момент выхода новости счёт в матче ничейный (1:1).

«Сижу на хоккее и болею за наших (пока писал пост, уже забили). А вы где смотрите матч?» — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Дивеева

Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.