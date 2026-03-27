Азербайджан — Сент-Люсия, результат матча 27 марта 2026, счет 6:1, товарищеский матч

Сборная Азербайджана разгромила команду Сент-Люсии в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Азербайджана и Сент-Люсии. Игра проходила на стадионе «Капитал Банк Арена — имени Мехди Гусейнзаде» (Сумгаит, Азербайджан). В качестве главного арбитра встречи выступил Георгий Круашвили (Грузия). Победу в матче со счётом 6:1 праздновали футболисты хозяев.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 18:00 МСК
Азербайджан
Окончен
6 : 1
Сент-Люсия
1:0 Махмудов – 2'     2:0 Садыхов – 21'     3:0 Гурбанлы – 37'     3:1 Phillip – 52'     4:1 Байрамов – 64'     5:1 Исгандарли – 86'     6:1 Ахмедзаде – 89'    

Первый мяч во встрече забил полузащитник хозяев Эмин Махмудов, реализовав пенальти на второй минуте. На 21-й минуте форвард Азербайджана Рагим Садыхов удвоил преимущество своей команды. На 37-й минуте нападающий Муса Гурбанлы забил третий мяч в ворота сборной Сент-Люсии. На 52-й минуте форвард гостей Донован Филлип один мяч отыграл, но через девять минут Турал Байрамов вернул Азербайджану преимущество в три мяча. В концовке матча футболисты хозяев Вюсал Исгандарли и Рустам Ахмедзаде установили окончательный счёт в матче — 6:1.

Обе команды не примут участия в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира Азербайджан занял четвёртое место в группе D, набрав одно очко.

ФИФА может понести серьёзные убытки из-за ЧМ-2026. 4 главные причины
ФИФА может понести серьёзные убытки из-за ЧМ-2026. 4 главные причины
