Сборная Азербайджана разгромила команду Сент-Люсии в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Азербайджана и Сент-Люсии. Игра проходила на стадионе «Капитал Банк Арена — имени Мехди Гусейнзаде» (Сумгаит, Азербайджан). В качестве главного арбитра встречи выступил Георгий Круашвили (Грузия). Победу в матче со счётом 6:1 праздновали футболисты хозяев.

Первый мяч во встрече забил полузащитник хозяев Эмин Махмудов, реализовав пенальти на второй минуте. На 21-й минуте форвард Азербайджана Рагим Садыхов удвоил преимущество своей команды. На 37-й минуте нападающий Муса Гурбанлы забил третий мяч в ворота сборной Сент-Люсии. На 52-й минуте форвард гостей Донован Филлип один мяч отыграл, но через девять минут Турал Байрамов вернул Азербайджану преимущество в три мяча. В концовке матча футболисты хозяев Вюсал Исгандарли и Рустам Ахмедзаде установили окончательный счёт в матче — 6:1.

Обе команды не примут участия в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира Азербайджан занял четвёртое место в группе D, набрав одно очко.