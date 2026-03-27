Сперцян из‑за повреждения может досрочно вернуться в «Краснодар» из сборной Армении

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил о возможном возвращении полузащитника и капитана чёрно-зелёных Эдуарда Сперцяна в клуб из расположения сборной Армении.

«У Эдика небольшое повреждение. Сейчас в сборной Армении решается, вернётся он или нет», — заявил Мусаев в эфире «Матч ТВ».

29 марта армянской национальной команде предстоит провести товарищеский матч с Беларусью.

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме Ловчев высказался о возможном переходе Сперцяна в европейский клуб

Самые опасные травмы в футболе: