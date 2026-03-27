Видео: гол сборной Никарагуа в ворота Сафонова из-за пределов штрафной на 16-й минуте

Футболист сборной Никарагуа Оскар Асеведо забил гол в ворота голкипера российской национальной команды Матвея Сафонова на 16-й минуте очного товарищеского матча. Сафонов является капитаном сборной России в этой игре.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч Премьер».

Встреча проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступает Абдурашид Худойберганов из Узбекистана. На момент выхода новости счёт 1:1.

Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.

