Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Сборную Украины ограбили в Испании перед матчем со Швецией — The Sun

Сборную Украины ограбили в Испании перед матчем со Швецией — The Sun
Сборную Украины ограбили в Испании перед матчем со Швецией в 1/2 финала раунда плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026 (1:3), сообщает The Sun.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
Украина
Окончен
1 : 3
Швеция
0:1 Дьёкереш – 6'     0:2 Дьёкереш – 51'     0:3 Дьёкереш – 73'     1:3 Пономаренко – 90'    

Воры проникли в отель, когда сборная Украины находилась в городе Бенидорм и готовилась к стыковому матчу. Футболисты были потрясены, обнаружив, что у них украли часы и предметы роскоши на несколько тысяч евро, а также наличные деньги.

Сборная Швеции прошла в финальный раунд плей-офф, где встретится с командой Польши.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

