Сборную Украины ограбили в Испании перед матчем со Швецией — The Sun

Сборную Украины ограбили в Испании перед матчем со Швецией в 1/2 финала раунда плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026 (1:3), сообщает The Sun.

Воры проникли в отель, когда сборная Украины находилась в городе Бенидорм и готовилась к стыковому матчу. Футболисты были потрясены, обнаружив, что у них украли часы и предметы роскоши на несколько тысяч евро, а также наличные деньги.

Сборная Швеции прошла в финальный раунд плей-офф, где встретится с командой Польши.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).