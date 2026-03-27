Россия — Никарагуа: Кристиан Рейес получил красную карточку на 47-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными России и Никарагуа. Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступает Абдурашид Худойберганов из Узбекистана. На момент выхода новости счёт — 2:1 в пользу сборной России. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 47-й минует защитник гостей Кристиан Рейес получил красную карточку.

Ранее, на третьей минуте, нападающий Лечи Садулаев открыл счёт. На 16-й минуте футболист сборной Никарагуа Оскар Асеведо восстановил равновесие. На 45+3-й минуте форвард Константин Тюкавин вывел российскую национальную команду вперёд, забив с пенальти.

Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.

