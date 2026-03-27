«Первый тайм — мучение. Безнадёга». Мостовой — об игре Россия — Никарагуа

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру национальной команды в первом тайме товарищеского матча с Никарагуа. На момент выхода публикации счёт 2:1 в пользу сборной России.

«Первый тайм нашей сборной — мучение. За весь тайм один прекрасный момент, пока футболисты Никарагуа смотрели на трибуны, на стадион красивый. После этого — безнадёга. Ничем наши не переигрывали, но здесь, по-моему, судья из РПЛ приехал и поставил пенальти, которые не ставят. Конечно, очень слабый первый тайм», — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.