Россия — Никарагуа: Головин забил третий гол хозяев на 83-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными России и Никарагуа. Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступает Абдурашид Худойберганов из Узбекистана. На момент выхода новости счёт — 3:1 в пользу сборной России. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

На 83-й минуте полузащитник Александр Головин забил третий гол хозяев.

Ранее, на третьей минуте, нападающий Лечи Садулаев открыл счёт. На 16-й минуте футболист сборной Никарагуа Оскар Асеведо восстановил равновесие. На 45+3-й минуте форвард Константин Тюкавин вывел российскую национальную команду вперёд, забив с пенальти. На 47-й минуте защитник гостей Кристиан Рейес получил красную карточку.

Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.

