Шон Дайч готов заменить Игора Тудора и возглавить «Тоттенхэм» сейчас — TEAMtalk

«Тоттенхэм» рассматривает кандидатуру Шона Дайча в качестве замены для Игора Тудора на посту тренера команды. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в лондонском клубе считают, что им нужен специалист с проверенным опытом работы в чемпионате Англии, в частности, в борьбе за выживание. Подчёркивается, что 54-летний специалист готов принять команду сейчас.

Ранее TEAMtalk сообщал, что «Тоттенхэм» уволит Тудора в ближайшее время.

Последним местом работы Дайча был «Ноттингем Форест», который он возглавлял с октября 2025 года по февраль 2026 года.

После 31 тура АПЛ «шпоры» набрали 30 очков и занимают 17-е место.

