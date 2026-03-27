Митрюшкин, Мелкадзе и Петров одновременно дебютировали за сборную России

Вратарь Антон Митрюшкин («Локомотив»), полузащитник Максим Петров («Балтика») и нападающий Георгий Мелкадзе («Ахмат») дебютировали за сборную России после одновременного выхода на замену на 67-й минуте товарищеского матча с Никарагуа.
Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступает Абдурашид Худойберганов из Узбекистана. На момент выхода новости счёт — 2:1 в пользу сборной России.
Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.
Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.
Крупнейшая победа сборной России по футболу:
