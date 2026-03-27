«Будет полный ад». Экс-игрок ЦСКА — о предстоящем матче Босния и Герцеговина — Италия

Экс-игрок ЦСКА Миралем Пьянич высказался о предстоящем матче финала раунда плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026, в котором сборная Боснии и Герцеговины встретится с командой Италии.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Не начался
Италия
«Прежде всего, это будет отличный матч между двумя командами, которые провели очень хорошую отборочную кампанию. Босния наконец-то вернула себе уверенность. Тренер проделал отличную работу в психологическом и тактическом планах.

На бумаге 11 тыс. мест на стадионе, но уверяю вас, когда вы внутри, кажется, что их 25 или 30 тыс. Стадион старый, сильно отличается от современных. Команды-соперники, возможно, чувствуют себя немного некомфортно и испуганно, когда входят внутрь. Будет полный ад; болельщики будут скандировать до самого финального свистка.

Все итальянские игроки первоклассные и привыкли справляться с давлением таких матчей. Гаттузо отлично взял команду под контроль, и вместе со своим штабом они создают невероятное чувство серьёзности», — приводит слова Пьянича журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

