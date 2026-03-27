Матч Россия — Никарагуа посетили 31 625 болельщиков

Товарищеский матч сборной России с Никарагуа посетили 31 625 болельщиков. Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу российской национальной команды.

На третьей минуте нападающий Лечи Садулаев открыл счёт. На 16-й минуте футболист сборной Никарагуа Оскар Асеведо восстановил равновесие. В дополнительное к первому тайму время форвард Константин Тюкавин вывел российскую национальную команду вперёд, забив с пенальти. В начале второго тайма защитник гостей Кристиан Рейес получил красную карточку. На 83-й минуте полузащитник Александр Головин забил третий гол хозяев.

