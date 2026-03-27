Матч Россия — Никарагуа посетили 31 625 болельщиков

Комментарии

Товарищеский матч сборной России с Никарагуа посетили 31 625 болельщиков. Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу российской национальной команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

На третьей минуте нападающий Лечи Садулаев открыл счёт. На 16-й минуте футболист сборной Никарагуа Оскар Асеведо восстановил равновесие. В дополнительное к первому тайму время форвард Константин Тюкавин вывел российскую национальную команду вперёд, забив с пенальти. В начале второго тайма защитник гостей Кристиан Рейес получил красную карточку. На 83-й минуте полузащитник Александр Головин забил третий гол хозяев.

Материалы по теме
Россия уверенно обыграла Никарагуа! Хотя Сафонов «привёз» обидный гол. LIVE
Live
Россия уверенно обыграла Никарагуа! Хотя Сафонов «привёз» обидный гол. LIVE

Крупнейшая победа сборной России по футболу:

