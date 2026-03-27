Сборная России пропустила от Никарагуа, но одержала победу в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными России и Никарагуа. Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Абдурашид Худойберганов из Узбекистана. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу сборной России.

На третьей минуте нападающий Лечи Садулаев открыл счёт. На 16-й минуте футболист сборной Никарагуа Оскар Асеведо восстановил равновесие. В дополнительное к первому тайму время форвард Константин Тюкавин вывел российскую национальную команду вперёд, забив с пенальти. В начале второго тайма защитник гостей Кристиан Рейес получил красную карточку. На 83-й минуте полузащитник Александр Головин забил третий гол хозяев.

Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.

