В «Атлетико» определили трёх кандидатов на замену Гризманну — Sport.es

В «Атлетико» определили трёх кандидатов на замену Гризманну — Sport.es
В мадридском «Атлетико» определили трёх кандидатов на замену нападающему Антуану Гризманну, подписавшему контракт с клубом МЛС «Орландо Сити», сообщает Sport.es.

В испанском клубе рассматривают возможность подписания футболиста «ПСЖ» Ли Кан Ина. Также «Атлетико» проявляет интерес к Мэйсону Гринвуду из «Марселя» и Феррану Торресу из «Барселоны».

Руководство «Атлетико» корейский футболист привлекает своей способностью дестабилизировать оборону на ограниченном пространстве и взаимодействием с нападающими. Гринвуд сочетает в себе умение завершать атаки, скорость и опыт игры в испанской лиге, а Торрес является универсальным игроком, способным закрывать несколько позиций.

«Орландо Сити» объявил о трансфере Гризманна 24 марта. Контракт с футболистом вступит в силу в июле 2026 года. Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2027/2028 с возможностью продления ещё на год.

Материалы по теме
«Этот клуб — мой дом». Гризманн обратился к фанатам «Атлетико» после новости об уходе
