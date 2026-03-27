«Я кайфанул». Матвей Сафонов поделилися эмоциями от игры за сборную России

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов высказался после товарищеского матча национальной команды со сборной Никарагуа (3:1).

«Атмосфера потрясающая, много ностальгии. Я кайфанул от всего. У нас не было много информации о Никарагуа, они преподнесли сюрпризы. Хочется выразить благодарность сопернику за то, что сражались. Хороший и интересный матч», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.