«Я кайфанул». Матвей Сафонов поделилися эмоциями от игры за сборную России

«Я кайфанул». Матвей Сафонов поделилися эмоциями от игры за сборную России
Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов высказался после товарищеского матча национальной команды со сборной Никарагуа (3:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

«Атмосфера потрясающая, много ностальгии. Я кайфанул от всего. У нас не было много информации о Никарагуа, они преподнесли сюрпризы. Хочется выразить благодарность сопернику за то, что сражались. Хороший и интересный матч», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.

