Вратарь сборной России Сафонов объяснил пропущенный гол от Никарагуа

Вратарь сборной России Матвей Сафонов объяснил пропущенный гол от Никарагуа в товарищеском матче.

«Пропущенный гол — очень неприятный удар. Противодействие ударам таким тяжело натренировать, в сборной мы играем специфическими мячами, тяжело предсказать траекторию, у него удар получился, поэтому гол», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.

Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

