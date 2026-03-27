Сафонов: думаю, автор гола из Никарагуа будет рассказывать, что играл против меня

Вратарь сборной России Матвей Сафонов, пропустивший от защитника национальной команды Никарагуа Оскара Асеведо гол в товарищеском матче, считает, что футболист будет вспоминать игру с вратарём «ПСЖ».

«Не скажу, что было особенное внимание ко мне перед матчем. Я видел слова игрока сборной Никарагуа, что будет рассказывать, что против меня играл. Думаю, тот, кто забил, тоже будет рассказывать», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Игра между сборными России и Никарагуа завершилась со счётом 3:1.

