Сафонов: думаю, автор гола из Никарагуа будет рассказывать, что играл против меня

Сафонов: думаю, автор гола из Никарагуа будет рассказывать, что играл против меня
Вратарь сборной России Матвей Сафонов, пропустивший от защитника национальной команды Никарагуа Оскара Асеведо гол в товарищеском матче, считает, что футболист будет вспоминать игру с вратарём «ПСЖ».

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

«Не скажу, что было особенное внимание ко мне перед матчем. Я видел слова игрока сборной Никарагуа, что будет рассказывать, что против меня играл. Думаю, тот, кто забил, тоже будет рассказывать», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Игра между сборными России и Никарагуа завершилась со счётом 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч Премьер».

Россия уверенно обыграла Никарагуа! Хотя Сафонов «привёз» обидный гол. LIVE
Россия уверенно обыграла Никарагуа! Хотя Сафонов «привёз» обидный гол. LIVE
