Сафонов: думаю, автор гола из Никарагуа будет рассказывать, что играл против меня
Вратарь сборной России Матвей Сафонов, пропустивший от защитника национальной команды Никарагуа Оскара Асеведо гол в товарищеском матче, считает, что футболист будет вспоминать игру с вратарём «ПСЖ».
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3' 1:1 Асеведо – 16' 2:1 Тюкавин – 45+3' 3:1 Головин – 83'
Удаления: нет / Рейес – 47'
«Не скажу, что было особенное внимание ко мне перед матчем. Я видел слова игрока сборной Никарагуа, что будет рассказывать, что против меня играл. Думаю, тот, кто забил, тоже будет рассказывать», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Игра между сборными России и Никарагуа завершилась со счётом 3:1.
