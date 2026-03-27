Губерниев высказался о победе сборной России в матче с Никарагуа

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу сборной России в товарищеском матче с Никарагуа со счётом 3:1.

«В первом тайме реальных игроков основы было двое — Сафонов и Тюкавин! Отсюда и равная игра с Никарагуа! Во втором тайме с выходом более сильных футболистов — Глебов, Головин, команда прибавила! Играла лучше! 3:1, победили, молодцы», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Абдурашид Худойберганов из Узбекистана. Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.

