Губерниев высказался о победе сборной России в матче с Никарагуа
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу сборной России в товарищеском матче с Никарагуа со счётом 3:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3' 1:1 Асеведо – 16' 2:1 Тюкавин – 45+3' 3:1 Головин – 83'
Удаления: нет / Рейес – 47'
«В первом тайме реальных игроков основы было двое — Сафонов и Тюкавин! Отсюда и равная игра с Никарагуа! Во втором тайме с выходом более сильных футболистов — Глебов, Головин, команда прибавила! Играла лучше! 3:1, победили, молодцы», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Абдурашид Худойберганов из Узбекистана. Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.
Крупнейшая победа сборной России по футболу:
