Тренер сборной Никарагуа поблагодарил РФС за организацию матча с Россией

Тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас поблагодарил РФС за организацию товарищеского матча с Россией. Игра завершилась победой хозяев поля со счётом 3:1.

«Спасибо РФС за возможность сыграть со сборной России. Мы получили ценный опыт, спасибо за превосходный приём. Мы продолжаем прогрессировать, улучшаться. Встречи с такими большими соперниками очень хорошо помогают развиваться.

Мы не ожидали провести матч так, как получилось. Допустили много ошибок. Первый тайм был равным. Во втором тайме удаление нас подкосило. Но в целом мы довольны результатом, хотя есть недосказанность. Могли сыграть лучше», — передаёт слова Оливаса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.