Мелкадзе: перед дебютом за сборную России волновался, ребята даже смеялись надо мной

Нападающий сборной России Георгий Мелкадзе поделился эмоциями от дебюта за национальную команду, который состоялся в товарищеском матче с Никарагуа (3:1). Мелкадзе вышел на поле во втором тайме.

«Классная игра, атмосфера хорошая. Всех с победой! Было волнительно, даже вчера волновался перед дебютом за сборную. Говорил ребятам, некоторые даже смеялись: «Чего ты волнуешься?» Но с первым касанием мяча это ушло», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Крупнейшая победа сборной России по футболу: