Тренер сборной Никарагуа: Россия готова состязаться с командами США и Аргентины
Тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас высказался об уровне сборной России после товарищеского матча. Игра завершилась победой хозяев поля со счётом 3:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3' 1:1 Асеведо – 16' 2:1 Тюкавин – 45+3' 3:1 Головин – 83'
Удаления: нет / Рейес – 47'
«Мы играли с США, Аргентиной. Россия готова состязаться с такими сборными, у вашей команды экстраординарный уровень. Мы от него далеки», — передаёт слова Оливаса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.
Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.
