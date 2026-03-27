Тренер сборной Никарагуа: Россия готова состязаться с командами США и Аргентины

Тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас высказался об уровне сборной России после товарищеского матча. Игра завершилась победой хозяев поля со счётом 3:1.

«Мы играли с США, Аргентиной. Россия готова состязаться с такими сборными, у вашей команды экстраординарный уровень. Мы от него далеки», — передаёт слова Оливаса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.