Головин: рад вернуться в сборную России — всегда скучал и скучаю до сих пор

Атакующий полузащитник сборной России Александр Головин поделился эмоциями от игры за национальную команду. Хавбек принял участие в товарищеском матче с Никарагуа (3:1). Футболист «Монако» вышел на поле на 67-й минуте. На 83-й минуте Головин отметился голом.

«Я рад вернуться в сборную. Всегда скучал и скучаю до сих пор, это никуда не ушло», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Всего за сборную России Головин провёл 51 матч во всех турнирах.

Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

