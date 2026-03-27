Головин: рад вернуться в сборную России — всегда скучал и скучаю до сих пор

Атакующий полузащитник сборной России Александр Головин поделился эмоциями от игры за национальную команду. Хавбек принял участие в товарищеском матче с Никарагуа (3:1). Футболист «Монако» вышел на поле на 67-й минуте. На 83-й минуте Головин отметился голом.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

«Я рад вернуться в сборную. Всегда скучал и скучаю до сих пор, это никуда не ушло», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Всего за сборную России Головин провёл 51 матч во всех турнирах.

Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

