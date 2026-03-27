Александр Головин оценил уровень игры сборной Никарагуа в матче с Россией

Полузащитник сборной России Александр Головин оценил уровень игры сборной Никарагуа после товарищеского матча с Россией. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:1.

«Никарагуа — не слабая команда. Физически выше среднего. Мы не ожидали, что получится именно так», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.