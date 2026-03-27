Головин: самый запоминающийся матч — игра с «ПСЖ», когда получилось забить Сафонову
Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал самый запоминающийся матч за последнее время.

Франция — Лига 1 . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 3
Монако
Монако
0:1 Аклиуш – 27'     0:2 Головин – 55'     1:2 Баркола – 71'     1:3 Балогун – 73'    

«Самый запоминающийся матч за последнее время — игра с «ПСЖ», когда получилось забить Матвею. После матча с ним поговорили», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Полузащитник забил на 55-й минуте матча 25-го тура французской Лиги 1. Футболист вышел на замену на 54-й минуте, для гола ему понадобилось 24 секунды.

После 26 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» заработал 46 очков после 27 игр и располагается на шестой строчке.

