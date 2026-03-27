Созин: в плане игры матчи сборной терпеть всё тяжелее. Не только зрителям, но и игрокам

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о нынешнем статусе матчей сборной России.

«Сегодняшние товарищеские матчи сборной России — это не про футбол. Давайте сразу обозначим — сборная должна жить, её институт должен жить. Ради статуса, ради рейтинга. Но ради какой-то подготовки к возможному возвращению…

Это не камень в сторону организаторов матчей. Я догадываюсь, как тяжело РФС договариваться даже с командой Никарагуа. Другие сборные либо не хотят играть с Россией в принципе, либо заняты. И свою программу-минимум РФС, как и сборная, выполняют. Просто не надо смотреть на эти матчи с точки зрения игры в футбол. Можно было вызвать Дзюбу и сделать шоу с его голом — это была находка. Можно вызвать Кержакова, чтобы он снова побил рекорд. Или совсем молодых ребят посмотреть — тоже можно.

А пока главное – как Сафонов приезжает и фотографируется с детишками. Это замечательно. А в плане игры в футбол матчи сборной терпеть четвёртый год всё тяжелее. Не только зрителям, но и игрокам», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

