Алан Ширер попал в аварию на велосипеде и продемонстрировал травмы

Экс-футболист «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер попал в аварию на велосипеде, врезавшись в выбоину на дороге.

Ширер опубликовал фото на своей странице в социальной сети, на которой видны его травмы. Бывший футболист получил ранения в руку и ногу, а видимые ссадины указывают на то, что авария была достаточно серьёзной. При этом точные обстоятельства аварии до сих пор не ясны.

Фото: Из личного архива Ширера

Фото: Из личного архива Ширера

Напомним, что Ширер провёл в «Ньюкасле» десять лет игровой карьеры, в течение которых принял участие в 404 матчах и забил 206 мячей. В 2006 году он завершил карьеру. Также футболист выступал за сборную Англии. Всего за национальную команду он провёл 63 игры, в которых забил 30 голов.